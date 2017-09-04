حمادة: انجزتُ خارطة طريق للجنة الطوارئ تتضمن إطلاق الحوار

اعلن وزير التربية مروان حمادة بعد الاجتماع مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين ومجالس الأهل ان الاجتماع الثاني سيعقد بعد ظهر الخميس 7 ايلول، لافتا الى انه استمع لكل الاقتراحات والتي تعبر عن صرخة من جهة وعن مطالب من جهة ثانية .

وكان حمادة قد أكد قبيل الاجتماع في وزارة التربية أنه أنجز ورقة هي خارطة طريق للجنة الطوارئ تتضمن إطلاق الحوار وتطويره.

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وفي مؤتمر صحافي، شدد حمادة على ان اعتماد المدارس اي رسوم جديدة يجب ان ياتي من ضمن القسط السنوي للمدرسة، آملا في التوصل الى اتحاد وطني للجان الاهل لنبحث معه الاقساط.

وقال حمادة "لننتظر القرار النهائي للمجلس الدستوري في قانون الضرائب ولعدم التسرع نحو خطوات تصعيدية خلال الحوار واستخدام المنطق في تبادل الكلام".