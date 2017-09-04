الكتائب: الجيش حقق انجازا تاريخيا والسلطة انصاعت لصفقة خارجية

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هنأ حزب الكتائب الجيش اللبناني بانجازه التاريخي بتحرير الجرود، واعتبر ان الجيش أكد بهذا الانجاز قدرته على فرض سيادة الدولة على اراضيها.وأبدى الحزب بعد اجتماعه الاسبوعي سخطه الشديد لتقاعس السلطة عن اتخاذ الاجراءات الكفيلة باعتقال الارهابيين واحالتهم الى القضاء المختص، وشدد على ان الدولة انصاعت لصفقة حاكها حزب الله والنظام السوري خارج الحدود، وقضت بخروج الارهابيين سالمين، مفرّطة بذلك بالانجاز العسكري الذي تحقق، وممعنة في ضرب المرجعية السيادية للدولة اللبنانية.من جهة أخرى، حمّل الحزب الحكومة مجتمعة مسؤولية تنفيذ قرار المجلس الدستوري الذي يقضي بوقف تنفيذ قانون الضرائب المطعون فيه، ومراقبة الاسعار وضبطها، وحذّر السلطة السياسية من ممارسة ضغوط على القضاء، منعا لاحقاق الحق، مطالبا باحترام مبدأ فصل السلطات.