زهرا للـLBCI : حزب الله هو من فرض وقف عملية فجر الجرود

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شدد عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا على أن النصر العسكري في جرود راس بعلبك حققه الجيش منفردا، معتبرا أنه عندما تبين لحزب الله انه خارج اللعبة العسكرية لتحرير الارض، اخترع لنفسه "المنقذ" بموضوع الكشف عن العسكريين المخطوفين.وراى زهرا، في حديث الى برنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI ، أنه كان على الجيش ان يكمل معركته والبدء بالمرحلة الرابعة، لافتا الى أنه كان من الممكن اسر عنصر أو مسؤول في داعش لمعرفة مصير العسكريين المخطوفين، خصوصا وأنه كانت هناك معلومات عن استشهادهم منذ العام 2015.وأكد زهرا أن حزب الله هو من فرض وقف عملية فجر الجرود للسماح بالتفاوض بحجة معرفة مصير العسكريين "لكن الاهم كان التفاوض على مواضيع اكثر أهمية".