هذا ما يجب التأكد منه لدى استحصالكم على عقود تأمين إلزامي للمركبات...

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اعلنت لجنة مراقبة هيئات الضمان التي تتولى أعمال الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، عن اتخاذها قرارات بتوقيف الطوابع الخاصة بالضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبة الآلية البرية للغير (Vignettes) عن عدد من شركات التأمين العاملة في لبنان، ما يعني توقف هذه الشركات بالكامل عن إصدار العقود الخاصة بهذا التأمين الالزامي.وقد أتت مبادرة اللجنة نتيجة لعمليات الرقابة الميدانية، بالإضافة إلى التحقيقات التي قامت بها مع الجهات التي تسوق عقود التأمين الإلزامي للمركبات، والتي شملت كافة المناطق اللبنانية.في هذا السياق، اشارت لجنة مراقبة هيئات الضمان على كافة المواطنين لدى استحصالهم على عقود تأمين إلزامي للمركبات، الى ضرورة التأكد من استلامهم النسخة الخاصة بهم من العقد وهي باللون الأبيض بالإضافة إلى النسخة الخاصة بمؤسسة الميكانيك وهي باللون الأصفر، وذلك مع وجوب التعامل مع جهات مرخصة وفق الأصول لممارسة الأعمال التأمينية.