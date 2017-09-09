بري: "حاجي الناس تهبّط حيطان برّات الصحن"

رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على سؤال حول ما يجري من مواقف وسجالات، قائلا: "من المؤسف اننا اصبحنا نخوض المعركة العسكرية بالإعلام، والمراجعات القضائية في الإعلام، والمحاكمات نخوضها ايضا في الإعلام. مع إحترامي للإعلام الذي من حقه دائماً ان يملك المعرفة في كل الامور، لكن السياسيين ليس لهم حق التصرف في كل شيء."

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وأضاف:" إن مبدأ مصلحة الدولة العليا، لا نعرفه بحق بلدنا، وهذا امر يؤدي فعلاً على الاقل لإتهامنا بالثرثرة. وحاجي الناس تهبّط حيطان برّات الصحن".

وحول ما إذا كان ما يجري سيؤثر على مصير الحكومة، قال: "هذا شر لا بد منه".