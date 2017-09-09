باسيل: هل تعتقدون أن الذين ركعوا لداعش سيبنون لكم بلدا؟

رأى رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل انها المرة لاولى التي يتخذ الجيش فيها قرارا سياديا مستقلا ويقوم بتحرير الاراضي المحتلة بقوته العسكرية رغم التأخير.

وقال باسيل في العشاء السنوي لهيئة قضاء البترون: "هناك من يريد ان ينغص علينا الفرحة، فنحن اليوم نعيش في حال من ان كان الجيش قد اخطأ او ابرم صفقة ما، او لبنان اصبح محكوما بمعادلات اخرى في الوقت الذي كان لبنان الوحيد الذي حكم لنفسه بالقرار الحر وبالسيادة".

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وأضاف: "رغم كل حزننا بسقوط الشهداء ولكن هذا يرتب علينا معرفة الحقيقة ليس لمحاسبة السياسيين لان المحاسبة السياسية هي محاسبة شعبية ومن يتحمل المحاسبة السياسية اعلن عن نفسه، لذلك لا يجب ان نفتح محاضرا، او تحقيقا سياسيا اصحابه قد اعلنوا عنه".

وتساءل باسيل: "هل تعتقدون أن هؤلاء الذين ركعوا لداعش سيبنون لكم بلدا؟