الاحدب: قراراتنا المصيرية لا تحدد من قبل تيار المستقبل الذي يعمل لمصالحه الخاصة

شدد رئيس لقاء الاعتدال المدني مصباح الاحدب على ان "فريق الرئيس سعد الحريري قد دخل الحكومة تحت ذريعة ربط النزاع مع حزب الله الا أنه عمد إلى التفاوض معه سراً ولم نر منه أي ربط نزاع انما رأينا سياسة تنازلات ورضوخ لما يريده الحزب والتي ما زالت مستمرة مقابل بقائهم في الحكم، مؤكداً أن "قراراتنا المصيرية لا تحدد من قبل تيار المستقبل الذي يصادر قرارنا ويستفرد بساحتنا ويعمل لمصالحه الخاصة".

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وقال في خلال مؤتم صحفي إن خلق هوة بين السنة و الجيش هو أمر مرفوض ومردود على أصحابه لأن السنة اثبتوا في كل المحطات انهم يقفون خلف الجيش