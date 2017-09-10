أخبار محلية 10 أيلول 2017 - 05:59 10/09/2017 05:59:07 الحريري يزور سلام وهذا ما تم كشفه عن قضية العسكريين..."القصة واضحة"

الحريري: لن نسمح بزرع الفتنة بين السنة والشيعة ونتفق على بعض الامور مع حزب الله

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LBCI News Lebanon



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واكد الحريري بعد زيارته الرئيس تمام سلام "لن نسمح بزرع الفتنة بين السنة والشيعة ونتفق على بعض الامور مع حزب الله مثل استقرار وأمن لبنان"، واشار الى أنه "عند الضرورة نوافق على رفع الحصانة عن الجميع من أجل التحقيق حتى عن الاعلام الذي صب الزيت على النار ولا يزايدن علينا احد."



ولفت الى أن من قاتل الإرهاب هم أهالي عرسال وتحمّلوا الكثير.



من جهته، أعلن سلام "متضامنون في مواجهة كل الاعداء ونقف الى جانب الرئيس الحريري كما وقف الى جانبنا وعلينا الحفاظ على الوطن بدل تسجيل النقاط على بعضنا وبدل المواقف الشعبوية."



وعن التحقيق بقضية العسكريين اكد سلام "القصة واضحة نحن أردنا الحفاظ على لبنان وعلى عرسال." شدد الرئيس سعد الحريري على أن "المزايدات التي تحصل في ما يخص التحقيق بعملية خطف العسكريين مرفوضة والطريقة التي يتعامل بها البعض هو لاحداث شرخ في البلد"، مشيرا الى أنه كان على الرئيس تمام سلام في حينها اتخاذ قرارات لحماية لبنان بالرغم من انقسام القيادة السياسية في حينها، وجرت محاولات عدة لحل موضوع العسكريين.واكد الحريري بعد زيارته الرئيس تمام سلام "لن نسمح بزرع الفتنة بين السنة والشيعة ونتفق على بعض الامور مع حزب الله مثل استقرار وأمن لبنان"، واشار الى أنه "عند الضرورة نوافق على رفع الحصانة عن الجميع من أجل التحقيق حتى عن الاعلام الذي صب الزيت على النار ولا يزايدن علينا احد."ولفت الى أن من قاتل الإرهاب هم أهالي عرسال وتحمّلوا الكثير.من جهته، أعلن سلام "متضامنون في مواجهة كل الاعداء ونقف الى جانب الرئيس الحريري كما وقف الى جانبنا وعلينا الحفاظ على الوطن بدل تسجيل النقاط على بعضنا وبدل المواقف الشعبوية."وعن التحقيق بقضية العسكريين اكد سلام "القصة واضحة نحن أردنا الحفاظ على لبنان وعلى عرسال."