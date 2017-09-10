باسيل من بشري: امانة برقبتي...حتى لو دفع التيار الوطني الحر الثمن

الإعلان

افتتح رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في منطقة بشري، مكتبا للتيار، مؤكدا أنه بداية طريق و"نحن دائما الى جانبكم."واشار باسيل من بشري الى أنه "عندما اقرينا القانون النسبي للانتخابات كان هدفنا كل لبنان حيث هناك اقليات مقموعة"، موضحا "دفعنا الثمن في المتن وكسروان وجبيل وفق قانون الانتخاب الجديد حتى تربحوا في بشري وغيرها والباقي عليكم."وأكد "طرحنا مراكز اقتراع كبيرة لتفادي صعوبات البطاقة الممغنطة فطالبوا بالتسجيل المسبق والمشكلة وضع البعض المصالح الصغيرة قبل الهدف الكبير."وقال باسيل "المسيحيون مثل في الديموقراطية والتعدد ولا احد يلغي احدا لكن وفق حجم كل طرف."وكشف باسيل "اشعر بالمسؤولية والامانة برقبتي لناحية الحفاظ على قوة مجتمعنا حتى لو دفع التيار الوطني الحر الثمن."