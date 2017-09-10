التيار النقابي المستقل: الاساتذة فرضوا على السلطة إقرار السلسلة

حيا "التيار النقابي المستقل"، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، "جميع الموظفين والأساتذة والمعلمين في القطاع العام الذين يضحون في سبيل الوطن كما ضحى شهداء الجيش بأرواحهم في سبيله".

وأكد البيان ان "الاساتذة فرضوا على السلطة السياسية إقرار سلسلة الرتب والرواتب رغم شوائبها بالنضال الذي خاضوه حين نزلوا الى الشوارع والساحات على مدى سنوات يعد تجميد الأجور منذ العام 1996

".

واشار "التيار النقابي المستقل" الى ان "السلسلة هي نتاج نضالكم، وليست منة من أحد، ولا هبة من السلطة السياسية، التي ما زالت تحاول إيقاف العمل بها."