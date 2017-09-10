باسيل: التيار سيبقى رمز الاصلاح ورأس الحربة بمحاربة الفساد

أكد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل على ان التيار سيبقى رمز الإصلاح ورأس حربة بمحاربة الفساد، لافتا الى ان التيار هو اول من ناضل لفرض ضريبة على الجيوب الكبيرة وهو أول من تجرأ على تخفيض فاتورة الخلوي ووضع خطة للكهرباء.

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وقال خلال احتفال توزيع بطاقات الانتساب للتيار في ملعب فؤاد شهاب بجونيه: "اتهمنا بتعطيل البلد لسنتين ونصف ورئاسة الجمهورية اتت بعد تضحيات عدة".

وذكر باسيل بان "التيار هو أول من حذر من موضوع النزوح على رغم الاتهامات"، كما واجه التيار الوطني الحر كل التحالفات وانتصر.

واشار باسيل الى ان ما يميز التيار هو انه لم يخف من مد اليد الى تيار المستقبل بأصعب ظروفه لأنه تيار الاعتدال.

وأضاف:" التيار اوسع بكثير من الحزب ونرى اننا افضل من غيرنا بماضينا وحاضرنا ومستقبلنا من دون الانتقاص من احد".