الحريري التقى نظيره الروسي: نريد تحييد لبنان عن المشاكل حوله

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يواصل الرئيس سعد الحريري زيارته الى موسكو، وهو التقى نظيره الروسي ديمتري مدفيديف بعدما التقى في وقت سابق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.واكد الحريري الحرص على تحييد لبنان عن المشاكل التي تدور حوله، مشددا على ضرورة التعاون مع روسيا لتسليح الجيش اللبناني.وفي الموضوع الاقتصادي قال الحريري:"نحن جديون بتطوير العلاقات الاقتصادية بين بلدينا وحريصون على وجود شركات روسية في مجالات النفط وتطوير البنى التحتية في لبنان".من جهته، أكد مدفيديف أن روسيا تدعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه، مشددا على أن روسيا مستعدة لمواصلة تعزيز التعاون مع لبنان في مجال مكافحة الارهاب ومجالات أخرى.وهنأ مدفيديف الحريري بانتصار الجيش على الارهاب الذي كان متواجدا على الحدود اللبنانية.