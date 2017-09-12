برقية من الرئيس عون لترامب... ماذا جاء فيها؟

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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في برقية وجهها الى الرئيس الاميركي دونالد ترامب لمناسبة ذكرى احداث 11 ايلول 2001، اصرار لبنان على منع الارهابيين من تحقيق اهدافهم وغاياتهم، وان ما قام به الجيش اللبناني منذ ايام بتحرير اراضي لبنانية من تنظيم داعش يؤكد على ذلك.وجاء في برقية الرئيس عون الى الرئيس الاميركي:" تحل ذكرى الهجمات الارهابية على الولايات المتحدة في وقت يعيش العالم اجمع حربا يشنها الارهابيون ويقتلون فيها الابرياء دون تفرقة ودون تمييز. لقد كان لبنان من اوائل الذين دانوا هذه الاعتداءات التي استهدفت نيويورك وواشنطن، وقد اختلطت خلالها دماء لبنانية مع الدماء الاميركية ومن جنسيات مختلفة، لايمانها بالقيم الانسانية المشتركة والقائمة على صون الحياة واحترام الاخر وعقائده الدينية والعيش المشترك.اليوم، نقف جميعا موحدين ضد الارهاب وندعو الى التضامن لاقتلاعه من جذوره، وما قام به الجيش اللبناني منذ ايام بتحرير اراض لبنانية من تنظيم " داعش" يجسد اصرارنا على منع الارهابيين من تحقيق غاياتهم واهدافهم، وذلك احتراما لكل الشهداء وصونا لكل من يرغب في اكمال مسيرة الحياة والحضارة".وكانت لقاءات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، تنوعت بين الديبلوماسية والاهتمام بشؤون المرأة والرياضة.