جعجع يدعو لاوسع مشاركة في احتفال النصر

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LBCI News Lebanon

دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع جميع المنتسبين والمؤيدين والانصار والأصدقاء كما جميع اللبنانيين الى أوسع مشاركة يوم الخميس 14 الحالي في "احتفال النصر" الذي تقيمه الحكومة اللبنانية في ساحة الشهداء الساعة السابعة مساءً، وذلك للاحتفال بالنصر الكبير الذي حققه الجيش اللبناني على "داعش" في معركة "فجر الجرود".

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واكد رئيس القوات ان الجيش اللبناني وبخلاف كل ما يُشاع عنه قد أثبت في معركة "فجر الجرود" أنه قوة عسكرية جدية مقاتلة جاهزة تماماً للدفاع عن حدود لبنان إن تجاه المجموعات الإرهابية المختلفة أو في مواجهة إسرائيل.

ولفت جعجع الى أنه شاءت الصدف ان يكون يوم الاحتفال هو يوم 14 أيلول تاريخ استشهاد الرئيس بشير الجميل "الذي لو لم تنل منه يد الغدر والإرهاب الفعلي لكانت قامت ومنذ ذلك الوقت الدولة الفعلية المنشودة في لبنان، علَّ وعسى ان يكون احتفال يوم 14 ايلول البداية الجديدة لقيام الجمهورية القوية التي وحدها تحفظ لبنان وتدافع عن اللبنانيين."