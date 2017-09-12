المستقبل: لو سُمِحَ للمفاوضات ان تتم لكانت وفرّت على الجيش شهداء وجرحى ومخطوفين

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رفضت كتلة المستقبل "رفضا باتا الاتهامات والحملات المشينة والمشبوهة التي يشنها البعض والتي تستهدف الدور الوطني الذي قام به الرئيس تمام سلام خلال توليه المسؤولية."وأشارت الكتلة بعد اجتماعها الاسبوعي الى انها "وفي ضوء اللغط والضجيج المفتعل الذي تقوم به بعض الميليشيات ومن يلوذ بها والذي تتقصد منه تشتيت وحرف الانتباه عما جرى من ملابسات في عملية المفاوضات الاخيرة التي أدت إلى انسحاب الارهابيين من داعش، فإنها تتمسك بالتحقيق الشامل الذي يجريه القضاء بدءاً من كشف النقاب عن مرحلة التدخل في سوريا وما استتبعه من استقدام داعش إلى لبنان مروراً بمنع المفاوضات في البدايات والتي لو تمت في حينه لسمحت بمبادلة جميع العسكريين المخطوفين بعنصر واحد من غير المحكومين من داعش. كما وان الكتلة تصر على كشف جميع الملابسات التي رافقت المفاوضات الاخيرة التي أجراها لاحقاً فريق معين لاسترجاع أسراه وجثث مقاتليه سامحاً بذلك لنفسه ما منعه عن الدولة اللبنانية واللبنانيين. ووصولاً في التحقيق إلى تهريب ارهابيي داعش وعائلاتهم. هذا علماً أن أولئك الارهابيين بالذات هم من شاركوا في ارتكاب المجزرة بحقأبطال الجيش اللبناني الشهداء."ولفتت الى ان "مما لا شكّ فيه بأنه لو سُمِحَ للمفاوضات ان تتم في العام 2014 لكانت وفرّت على الجيش اللبناني وعلى اللبنانيين شهداء وجرحى ومخطوفين، وكانت حمت السيادة الوطنية لحدود لبنان."