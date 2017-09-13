جعجع لشمخاني : حزب الله له الفضل الكبير على الحكومة والجيش في إيران لا في لبنان

علق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بيان على تصريح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني حول "فضل "حزب الله" على الحكومة والجيش في لبنان"، فقال: "أعتقد انه لم تتم ترجمة تصريح السيد شمخاني بشكل دقيق إذ إن ما قصده هو ان "حزب الله" له الفضل الكبير على الحكومة والجيش في إيران، وليس على الحكومة والجيش في لبنان، وذلك نظرا للتضحيات الهائلة التي قدمها الحزب في سبيل ترجمة الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة بدءا من سوريا وليس انتهاء باليمن. وأما الفضل الاكبر للحزب فيعود على نظام بشار الأسد لأنه لولاه لكان سقط منذ بداية الثورة السورية".