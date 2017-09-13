جنبلاط: سبق أن حذرنا ولم يسمع أحد

غرد رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر" مذكراً انه سبق ان حذر ان السلسلة بلا تحقق من موارد وبلا اصلاح مستحيلة لكن ما من احد سمع ، معتبراً أنهم صوّتوا لمشروع غير قابل للتطبيق.



وشدد جنبلاط على انه لا يمكن الاستمرار في هذا الجو الضبابي وآن الاوان لاصحاب الشأن في محاربة الفساد وتطبيق الاصلاح أن يتولوا المهمة، ولفت الى ان اللقاء الديمقراطي والحزب الاشتراكي لا يمكنه تحمل تبعات اعمال الغير مع الاحترام لهم ولا يريد اي سجال مع احد.

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وقال: نعم وبكل صراحة لا نريد اي سجال مع احد، لا بد من صيغة بالتوافق مع الاخرين للوصول الى مخرج.