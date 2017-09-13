بري: لاجراء الانتخابات باقرب وقت إذا كنا غير قادرين على تنفيذ البطاقة الممغنطة

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري انه "تم التمديد لاعتماد البطاقة الممغنطة"، وقال: "إذا كنا غير قادرين على تنفيذها فيجب اجراء الانتخابات النيابية في اقرب وقت ممكن حتى لو في فصل الشتاء ".

وعدد بري خلال لقاء الاربعاء النيابي في عين التينة ايجابيات اعتماد البطاقة الممغنطة فهي توفر على المرشح، وتساوي بين المرشحين اكانوا في لوائح كبرى ام صغرى، كما تؤمن البطاقة للناخب الانتخاب في مكان إقامته.

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وحذر بري من التحركات الإسرائيلية سواء على الحدود او عبر خرق جدار الصوت.

الى ذلك، شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم بعد لقائه بري على ان سلسلة الرتب والرواتب حق للبنانيين، لافتا الى ان الرواتب يجب ان تدفع وفق القانون الجديد.