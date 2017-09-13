مسيرة شموع لأهالي عين سعادة والمنصورية: لطمر خطوط التوتر العالي

الإعلان

نظم أهالي منطقة عين سعادة وبيت مري والمنصورية وعيلوت والديشونية والجوار، لمناسبة عيد الصليب، مسيرة شموع وصلاة على "نية السلامة والصحة العامة في المنطقة وإنارة عقول المسؤولين علهم يقتنعون بضرورة طمر خطوط التوتر العالي ضمن كامل خط بصاليم - عرمون - المكلس وقبل فوات الأوان، وليتوقفوا عن تضليل المواطنين".وانطلقت المسيرة من كنيسة سانت تريزيا الطفل يسوع في المنصورية، وصولا الى المكان الذي يتم فيه تركيب خطوط التوتر العالي - وصلة المنصورية، بعد قداس اقيم في باحة الكنيسة لمناسبة عيد الصليب ترأسه كاهن الرعية الاب داني افرام، الذي اكد "الاستمرار في مواجهة الجريمة الانسانية التي تحصل في المنطقة"، وقال: "نحن ابناء كنيسة ورجال سلم، ولكن لن نقبل بتمرير الخطوط فوق المنطقة". ووعد ب"متابعة هذا الملف مع المعنيين".