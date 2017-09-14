ارسلان يدعو لاجتماع درزي طارئ: الوضع لا يُطاق

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دعا رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين الأمير طلال أرسلان، إلى عقد اجتماع درزي طارىء يجمع كافة الوزراء والنواب الدروز.واشار في بيان له الى انه "من المعيب ما يحصل من الاستسلام لواقع مشاركة الدروز في النظام وليس في السلطة كما كان الحال بعد الطائف" وشدد غلى ان "الاستمرار بهذا الواقع ينذر بالخطر الحقيقي على مستقبل مشاركة الدروز الفاعلة في النظام في هذا الوطن".ولفت إلى أن "الطائفية والمذهبية تتزايد بشكل كبير والكل يعلم هذه الحقيقة المرّة وللمرة الثالثة أدعو الى إجتماع طارىء للوزراء والنواب الدروز للتباحث بالوضع الدرزي في الدولة على كافة الاصعدة، فالوضع أصبح لا يُطاق على الإطلاق".وختم قائلاً: "أدعو أخي وليد بك جنبلاط بأخذ المبادرة بالدعوة لهذا الاجتماع في أسرع وقت ممكن لوضع مذكرة واضحة في هذا الموضوع لتبلّغ إلى جميع المسؤولين في الدولة، ولنتخذ جميعاً موقفاً حاسماً وصريحاً في هذا الموضوع المصيري".