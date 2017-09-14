حراك المتعاقدين الثانويين يعلن الإضراب العام في الثانويات والمدارس الرسمية

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أعلن "حراك المتعاقدين الثانويين" انه تم الإتفاق بالإجماع على إعلان نهار الاثنين 25 الحالي يوم إضراب عام في الثانويات والمدارس الرسمية إحتجاجا على (تعمد ) لجنة التربية النيابية عدم إدراج اقتراح تثبيت المتعاقدين على جدول أعمال لجنة التربية النيابية.واتهم الحراك، في بيان، وزارة التربية برمي خارج التعليم عشرات المتعاقدين من دون رحمة، عندما ألغت عقودهم بدون علم الوزير ومن دون تدخل المسؤولين او نواب الاحزاب "الذين يشاهدون أحداث المجزرة دون ان يحركوا ساكنا".ودعا البيان رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس النيابي، ورئيس الحكومة الى التدخل فورا لوقف هذه المجزرة، والى ابلاغ لجنة التربية النيابية رئيسة وأعضاء بضرورة إتباع المناقبية الوطنية بمعاملة جميع اصحاب اقتراحات القوانين بنفس الطريقة والاسلوب ووضع اقتراح قانون تثبيت المتعاقدين على جدول اعمال لجنة التربية.كما دعا المتعاقدين الى "التجمع نهار الأثنين 25 الحالي في باحة وزارة التربية حتى يعود الحق الى أهله".