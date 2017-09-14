هل يعين مجلس الوزراء هيئة الاشراف على الانتخابات؟

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التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء.ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 34 بندا اضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.ومن المتوقع أن يطرح من خارج جدول الاعمال، موضوع تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات، ومن أبرز البنود المشروع المتعلق بقانون الكسارات والمقالع.وسبق الجلسة خلوة بين الرئيسين عون والحريري عرضت للاوضاع العامة والمستجدات.وتحدث عدد من الوزراء قبيل الجلسة، وأكد نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني أن وزراء القوات اللبنانية سيؤكدون على ضرورة تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات لان المهل تتآكل، كما سنسأل عن سبب الغاء احتفال النصر، وسنطلب توزيع المراسلات بين وزارة الطاقة وهيئة ادارة المناقصات، لان المطلوب انجاز هذا الملف بأسرع وقت وبأقل كلفة وبأعلى جودة.من جهته، نفى وزير الاعلام ملحم الرياشي ان يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طلب من الحريري التطبيع مع سوريا، انما العكس اكد على فصل لبنان عما يجري في سوريا وان لا استثمار لما يجري في سوريا على حساب لبنان.ولفت وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي الى ان القوات ستطرح 3 أسئلة خلال الجلسة هي موضوع هيئة الاشراف على الانتخابات العامة المقررة في ايار المقبل، ولماذا تم الغاء احتفال النصر الذي كان ينتظره اللبنانيون، وموضوع الكهرباء لمعرفة ما الذي حصل بين ادارة المناقصات ووزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان.أما وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو فاعتبر ان طلب لبنان ان يكون محطة اعادة اعمار سوريا يتطلب التنسيق مع النظام السوري، وتناول موضوع المخرج زياد الدويري وسأل: لماذا التراخي بهذه القضية ما يشرعن عملية التطبيع مع العدو الاسرائيلي؟وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري انه تم في موسكو طرح جعل لبنان قاعدة اعادة اعمار سوريا بالشراكة بين القطاعين الخاص في لبنان وروسيا عبر مناطق حرة.واعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان ما يحصل في موضوع الانتخابات هو نقاش في القضايا المتعلقة تطبيق القانون الجديد وسيتم تذليلها في اللجنة الوزارية المختصة، ولفت الى أن احتفال النصر ألغي لاسباب لوجستية.