أخبار محلية
14 أيلول 2017 - 06:26
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جعجع: نحن مع إسقاط مبدأ البطاقة البيومترية

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جعجع: نحن مع إسقاط مبدأ البطاقة البيومترية
لفت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى أن "قانون الانتخاب لحظ اعتماد البطاقة البيومترية على أساس أنها ستخوّل المواطن الاقتراع في مكان سكنه وتوفّر عليه مشقة الإنتقال الى قريته، ولكن تبيّن من المناقشات التي أجريت داخل لجنة الانتخابات الوزارية ان هناك طريقة أفعل وهي التسجيل المُسبق، التي تُعطي النتيجة نفسها ولكن بوفر 130 مليون دولار على الدولة". 
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وقال جعجع في بيان: "لذلك نحن مع اعتماد التسجيل المسبق وإسقاط مبدأ البطاقة البيومترية، لأننا سنصل الى النتيجة نفسها ولكن بوفر 130 مليون دولار على الدولة". 
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