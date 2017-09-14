الحريري: الجيش سيتولى التواصل مع روسيا في المجال العسكري

أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان قيادة الجيش ستتولى التواصل مع الجانب الروسي للبحث في التعاون بالمجال العسكري، معربا عن ارتياحه لنتائج المحادثات التي عقدها خلال زيارته موسكو.

وشدد الحريري خلال جلسة مجلس الوزراء على التعاون الذي حرص القادة الروس على اظهاره للبنان في المجالات الاقتصادية والسياحية، كما توقف عند حماسة الجانب الروسي الى الاستثمار في مجال الطاقة بلبنان.

الإعلان

وعن معركة فجر الجرود، لفت الحريري الى ان نتائج المعركة تحققت باقل خسارة ممكنة في صفوف الجيش، مشيرا الى ان السلطة السياسية تابعت هذه العملية بدقة والجيش نفذها بحرفية واتقان ولم يحصل اي خلل في التنفيذ.

ودعا رئيس الحكومة الى وقف الجدال الذي يتناول بعض ملابسات هذه العملية، مشددا على وحدة الحكومة التي تحقق الثقة.

واشار الى ان مجلس الوزراء سيدرس في جلسة اليوم انشاء هيئة الاشراف على الانتخابات.

وفي ملف الكهرباء، طلب الحريري من وزير الطاقة عرض ما لديه من معطيات حول موضوع الكهرباء لاتخاذ القرار المناسب، معتبراً ان المهم هو تأمين الكهرباء للمواطنين.