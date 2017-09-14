الجميل بعد زيارته سلام: أتينا لنسلم على دولة الرئيس ونؤكد له محبتنا

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حذر النائب سامي الجميل جميع الذين يحاولون اغراق البلد بالفساد والتدخلات السياسية، ان هناك مؤسسات رقابية وقضائية يجب احترامها وتأمين حصانتها، وخصوصا دائرة المناقصات.وأكد الجميل بعد زيارته الرئيس تمام سلام: "أتينا لنسلم على دولة الرئيس ونؤكد له محبتنا، ونشدد على ان المطلوب منا جميعا في هذه المرحلة ان نعود ونتمسك بسيادة هذا البلد الذي هو في خطر".وعن توقعاته للقرار الذي سيصدر عن المجلس الدستوري بالنسبة الى قانون الضرائب، قال: "لن أتوقع، ونحن نترك للمجلس الدستوري ان يقوم بعمله ولا نريد، ان نؤثر ونعمل كغيرنا ونضغط على احد".وعن مشكلة مد خطوط التوتر العالي في المنصورية اشار الجميل الى أن "المشكلة ان هذه السلطة لا تستقوي الا على الناس الاوادم والمواطنين الذين هم تحت سقف القانون، واهالي المنصورية لا يقبلون ان يداسوا".