تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات...وهذا ما لم يبحث لضيق الوقت

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قرر مجلس الوزراء اعادة ملف الكهرباء الى ادارة المناقصات بعد اصرار وزراء القوات والاشتراكي والمردة، وسيتم البدء بمناقصة الكهرباء غداً عبر ادارة المناقصات مع الاخذ بملاحظات مجلس الوزراء ودائرة المناقصات مع اضافة خيار تأمين الدولة الارض لبناء معامل.وتم تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية برئاسة نديم عبد الملك.أما الانتخابات الفرعية، أكد الوزير نهاد المشنوق أنه لم يتم البحث بها نظرا لضيق الوقت.وسيعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية مساء الاحد لاستكمال البحث بجدول الاعمال.وأوضح الوزير ملحم الرياشي أن قرار الغاء احتفال النصر جاء لضيق الوقت في اكمال الترتيبات اللوجستية والامنية.