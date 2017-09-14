اجتماع لمدراء مدارس الجنوب للبحث في تحديات بدء السنة الدراسية

اجتمع مدراء مدارس الجنوب الرسمية في دارة رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري في مجدليون، للبحث في تحديات بدء السنة الدراسية، والصعوبات والتحديات التي تواجه إدارات المدارس الرسمية، وبخاصة في شأن التعاقد والنقص في التجهيزات، ووضع صناديق المدارس والأعباء التي تتحملها، وآلية التسجيل الخاصة بالطلاب غير اللبنانيين.

الإعلان

وهنأت الحريري مدراء المدارس الرسمية على النتائج التي حققها طلابها في الشهادات الرسمية، وقالت: "نعرف حجم الأعباء والضغط الذي تواجهونه مع بداية العام الدراسي، وبخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية، وموضوع السلسلة، وفي ظل الاقبال المتزايد على المدرسة الرسمية التي من حق كل طالب لبناني ان يكون له مقعد فيها".

وأضافت:"العدالة التربوية لا يمكن ان تتحقق الا من خلال المدرسة الرسمية ودعمها وتعزيزها، وسنعمل بالتعاون معكم ومع الوزارة لتذليل كل العقبات التي تقف في طريق انتظام العام الدراسي لأبنائنا في المدارس الرسمية".