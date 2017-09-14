جلسة المجلس الدستوري لبحث قانون الضرائب... الى الاثنين

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LBCI News Lebanon

تم تأجيل جلسة المجلس الستوري التي كانت مقررة غدا للبحث في قانون ضرائب سلسلة الرتب والرواتب، بسبب وجود رئيسه الدكتور عصام سلي خارج البلاد، على ان تعقد الجلسة الاثنين المقبل في مقر المجلس.