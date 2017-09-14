أخبار محلية
14 أيلول 2017 - 16:41
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جلسة المجلس الدستوري لبحث قانون الضرائب... الى الاثنين

جلسة المجلس الدستوري لبحث قانون الضرائب... الى الاثنين Lebanon, news ,lbci ,أخبار سلسلة الرتب والرواتب,المجلس الدستوري,
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جلسة المجلس الدستوري لبحث قانون الضرائب... الى الاثنين
تم تأجيل جلسة المجلس الستوري التي كانت مقررة غدا للبحث في قانون ضرائب سلسلة الرتب والرواتب، بسبب وجود رئيسه الدكتور عصام سلي خارج البلاد، على ان تعقد الجلسة الاثنين المقبل في مقر المجلس. 
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