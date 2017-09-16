وقفة تحذيرية لأهالي عين سعادة احتجاجا على مد خطوط التوتر العالي

وقفة تحذيرية لأهالي عين سعادة

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LBCI News Lebanon

نفذ أهالي عين سعادة -المنصورية وقفة تحذيرية في باحة كنيسة سانت تريز في المنصورية، احتجاجا على مد خطوط التوتر العالي فوق منازلهم، وتم قطع الطريق من عين سعادة - المنصورية في اتجاه بيروت، مهددين بالتصعيد بعد ظهر اليوم اذا لم يتم التجاوب مع مطالبهم.

وكشف كاهن رعية سانت تريز الاب داني افرام عن لقاء جمع المطران بولس مطر مع وزير الطاقة، مشيرا الى ان المطران سأل وزير الطاقة عن المعايير المعتمدة فاكد الاخير انها معايير اوروبية فطلب المطران من الوزير ورقة رسمية تثبت ذلك لكن لم يتم ارسال اي مستند.

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وسأل الاب افرام: "هل اذا صار احدهم وزيرا يصبح من حقه اطلاق الاكاذيب؟"، مضيفا "الشعب مقهور وعلى وزير الداخلية ان يعرف اننا لسنا داعش بل نحن مسيحيون مؤمنون ولا داعي لاجهزة وسيارات مصفحة لمواجهتنا ونحن سنواجههم باجسامنا وحقيقتنا".