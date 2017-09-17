السفير الفرنسي: الخطر دائم... ونثق بقدرات القوى الأمنية على إحباط ما يحاك للبلد

الإعلان

فتح قصر الصنوبر أبوابه للجمهور للمرة الثانية على التوالي اليوم، في إطار الأيام الاوروبية للتراث، بعنوان "مئة سنة من العلاقات اللبنانية الفرنسية".وعلى هامش الزيارة، خصصت جولة للاعلاميين ظهر اليوم انتهت بلقاء مع السفير الفرنسي برونو فوشيه الذي سُئل: في ظل الظروف الأمنية الحالية ألم يعتريكم الخوف من فتح ابواب القصر اليوم؟أجاب: "الظروف الأمنية دائمة ومستمرة، ويجب الحفاظ على اليقظة والانتباه ولكنها يجب ألا تمنعنا من أن نعيش حياتنا. حاليا يتم تدارك الخطر، والقوى الأمنية في لبنان تقوم بعملها بشكل جيد جدا ونحن نتعاون معها عندما تكون هناك احداث وتطورات ومستجدات".وردا على سؤال عن التحذيرات التي اطلقتها السفارة لمواطنيها قال: "أمن الجالية الفرنسية مسؤوليتنا ونحن ندير هذا الأمر مع باريس، وعندما تطلق سفارات أخرى تحذيرات لمواطنيها بهذا الوضوح لدينا الخيار اما بعدم قول شيء او باعلان شيء متناسب معها. نحن قاطعنا هذه المعلومات مع السلطات اللبنانية وكانت موثوقة وقد رأيتم انه تمت توقيفات وأن هناك شيئا ما. نحن نثق بقدرات القوى الأمنية اللبنانية ويقظتها وقدرتها على إحباط كل ما يمكن ان يحاك لهذا البلد، ولكن من الطبيعي ان نأخذ في الاعتبار ما يحصل".وردا على سؤال، قال: "الخطر دائم نظرا إلى الظروف المحيطة بلبنان ويجب علينا جميعا ان نكون يقظين. من يريد ان يسيء الى البلد يستهدف اللبنانيين بقدر ما يستهدفنا نحن".