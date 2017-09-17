بين القوات والتيار تفاهم مسيحي مسيحي... حاصباني: التحالفات لا تلغي الاختلاف بوجهات النظر

وزير الصحة العامة جال اليوم في قضاء مرجعيون

Lebanon, news ,lbci ,أخبار غسان حاصباني, مرجعيون,لبنان,وزير الصحة العامة جال اليوم في قضاء مرجعيون

LBCI News Lebanon

أكد وزير الصحة العامة غسان حاصباني، ان الهدف من جولته التي بدأها في في الجنوب من جزين، الاطلاع على شؤون الناس في المنطقة، في ما يتعلق بالقطاع الصحي أولا، إنما بشكل عام للعمل على تطويرها وتنميتها بحسب ما يتطلع له أهل المنطقة.

وكان حاصباني جال اليوم في قضاء مرجعيون، الذي أوضح أن العلاقة بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" هي علاقة تفاهم مسيحي - مسيحي، انسحب على مستوى الوطن وأمن استقرارا واسعا، وهو مستمر وصلب ومتين، لافتا الى ان كل ما يحدث من اختلافات في وجهات النظر بين أي تيار وأي تيار آخر في الحكومة، هو جزء من عمل الحكومة وجزء طبيعي من الديمقراطية التي نعيشها.

الإعلان

وأكد أن التحالفات والصداقات لا تلغي العمل بالقوانين ولا تلغي القناعات بالممارسات الصحيحة ولا تلغي الاختلاف بوجهات النظر في مقاربة ملفات معينة.

وعن الانتخابات النيابية قال حاصباني "فليروج من يريد أن يروج لما يريد أن يروج. الانتخابات النيابية ستحصل في وقتها، وبطريقة تطبق القانون الذي توافق عليه اللبنانيون والجميع يعمل بهذا الاتجاه".