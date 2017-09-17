باسيل تلقى مسوّدة التعديلات على قانون الانتخابات الجديد

وزير الخارجية يتابع موضوع التعديلات على قانون الانتخابات...

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LBCI News Lebanon

تلقى وزير الخارجية جبران باسيل الموجود في أتلانتا في الولايات المتحدة مسودة التعديلات على قانون الانتخابات الجديد ومشروع المرسوم المتعلق بها واطلع عليها بتمعن مبديا بعض الملاحظات ومجريا العديد من الاتصالات لتأمين إقرار هذه الأمور بأفضل صيغة ممكنة.