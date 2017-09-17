رعد: "المقاومة" فرضت المعادلات التي يجب أن يتعامل معها الارهابيون

محمد رعد شارك في الاحتفال الذي اقامته بلدية جباع - عين بوسوار تكريما لطلابها الناجحين

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LBCI News Lebanon

أشار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الى انه "عندما انتهزنا فرصة لتحرير أسيرنا معتوق، بعض السذج عندنا بدأوا يستخفون فقالوا صنعوا صفقة لتحرير اسراهم، نعم الاسير الذي حررناه هو بطل من ابطال الاجتياح الاسرائيلي، وهو يعرف قيمة الشهداء ودمائهم التي سفكت من اجل تحريره".

كلام رعد جاء خلال الاحتفال الذي اقامته بلدية جباع - عين بوسوار تكريما لطلابها الناجحين في الامتحانات الرسمية وخريجي الجامعات، الذي قال "ليس مهما ان يحصل تبادل بين الاسرى، بل الاهم ان يحصل تبادل مع داعش، فالمقاومة لم تفرض هيبتها وانتصاراتها على الارهابيين التكفيريين فحسب بل فرضت المعادلات التي يجب ان يتعامل معها الارهابيون بالنسبة للمقاومة. فداعش لا تبقي اسيرا على قيد الحياة ولا تحتفظ بالناس الذين تقتلهم، لكن الاسير الذي وقع لديها لظروف معقدة، وشهيدين من المقاومين احتفظت بهم في البرادات. فنحن نفرض قيمنا على الجميع".