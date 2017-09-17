أخبار محلية 17 أيلول 2017 - 10:51 17/09/2017 10:51:38 نقابة المعلمين: لعدم التدريس بحال عدم دفع راتب تشرين 1 وفقا للقانون 46

نقابة المعلمين في لبنان تدعو المعلمين الى عدم الالتحاق بالعام الدراسي اذا لم يسدد راتب تشرين الاول وفقا للقانون 46

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,اساتذة,نقابة المعلمين في لبنان تدعو المعلمين الى عدم الالتحاق بالعام الدراسي اذا لم يسدد راتب تشرين الاول وفقا للقانون 46

LBCI News Lebanon





وتوجه المجتمعون للمؤسسات التربوية "المتخلفة عن قصد عن تنفيذ القانون 46 " بالقول": لن تنجح محاولاتكم المفضوحة لالغاء او تعليق او تشويه الحقوق المكتسبة."

الإعلان

وأضافوا:"لذلك، وفي حال استمرار مماطلتكم وتمنعكم عن تنفيذ القانون، فان نقابة المعلمين في لبنان تدعو المعلمين الى عدم الالتحاق بالعام الدراسي اذا لم يسدد راتب تشرين الاول وفقا للقانون 46 أو في حال طرح اي قانون في الجلسة التشريعية المقبلة من شأنه فصل التشريع بين القطاعين التعليميين". عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان جلسة استثنائية صباح اليوم الاحد، تم التشاور فيها بالمواضيع المتعلقة بالقانون 46 وزيادة غلاء المعيشة في في المؤسسات التربوية الخاصة.وتوجه المجتمعون للمؤسسات التربوية "المتخلفة عن قصد عن تنفيذ القانون 46 " بالقول": لن تنجح محاولاتكم المفضوحة لالغاء او تعليق او تشويه الحقوق المكتسبة."وأضافوا:"لذلك، وفي حال استمرار مماطلتكم وتمنعكم عن تنفيذ القانون، فان نقابة المعلمين في لبنان تدعو المعلمين الى عدم الالتحاق بالعام الدراسي اذا لم يسدد راتب تشرين الاول وفقا للقانون 46 أو في حال طرح اي قانون في الجلسة التشريعية المقبلة من شأنه فصل التشريع بين القطاعين التعليميين".