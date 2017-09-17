وصول الدفعة الثانية من اللبنانيين المتضررين من اعصار ايرما

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LBCI News Lebanon

وصلت الدفعة الثانية والاخيرة من العائلات اللبنانية التي تضررت وفقدت ممتلكاتها وارزاقها بشكل كامل جراء اعصار ايرما الذي ضرب جزر العذراء البريطانية، قادمين من بورتوريكو عبر المانيا الى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث فتح لهم صالون الشرف بحضور المقدم ادمون كعدو واهاليهم وعددهم 14 شخصا وبهذا تكون اكملت الهيئة العليا للاغاثة احضار اللبنانيين المنكوبيين الراغبين بالعودة الى لبنان.

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وتحدث القادمون عن المعاناة التي تعرضوا لها جراء الاعصار، شاكرين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير على متابعتها والتواصل معهم منذ اللحظات الاولى واعادتهم الى لبنان.