أخبار محلية
17 أيلول 2017 - 16:10
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جنبلاط يحذف تغريدته... فبماذا استبدلها؟

جنبلاط يغرد من جديد... Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,وليد جنبلاط,جنبلاط يغرد من جديد...
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جنبلاط يحذف تغريدته... فبماذا استبدلها؟
حذف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط تغريدته عن حسابه تويتر، والتي جاء فيها "لقد اقر مجلس الوزراء البطاقة المغناطيسية عفوا الممغنطة والأتي اعظم. كل شيء مدروس لمغنطة الافلاس".
 
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واستبدل جنبلاط تغريدته الأولى بصورة مكتفيا ببعض التعابير.
 
 
 
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