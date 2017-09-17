جنبلاط يحذف تغريدته... فبماذا استبدلها؟

جنبلاط يغرد من جديد...

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LBCI News Lebanon

حذف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط تغريدته عن حسابه تويتر، والتي جاء فيها "لقد اقر مجلس الوزراء البطاقة المغناطيسية عفوا الممغنطة والأتي اعظم. كل شيء مدروس لمغنطة الافلاس".

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واستبدل جنبلاط تغريدته الأولى بصورة مكتفيا ببعض التعابير.