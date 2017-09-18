سامي الجميل: البطاقة الممغنطة...فضيحة

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أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن البطاقة الممغنطة فضيحة كبرى وهي تضرب حرية الناخب وستكون من الأسباب الأساسية لتزوير الانتخابات، مشددا على أنه من غير المقبول تأجيل الانتخابات الفرعية تحت أي عذر كان واليوم نسمع عن امكانية تأجيل الانتخابات النيابية العامة عن طريق أعذار عدة.ولفت الجميل في خلال مؤتمر صحافي الى ان الحديث عن اعادة فتح مطمر الناعمة جنون، والحل يكمن في ان تعطى اتحادات البلديات الاموال لانشاء معامل والحل هو بلامركزية النفايات.وتطرق الجميل الى ملف الكهرباء قائلا:"السلطة تكمل بفضائحها وقلناها منذ اول يوم انكم مصرون على الاتيان ببواخر شركة واحدة فهل تريدون ان يحصل ذلك بالقوة"، ودعا الجميل رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رفع الحصانة عنه واللجوء الى القضاء في هذا الملف.وناشد الجميل الطلاب والاعلاميين رفع الصوت معتبرا ان المطلوب تحريك الرأي العام والوقوف في وجه كل الصفقات التي لم يعد لها أي حدود.