عون: الدول المانحة مدعوة للتعاطي مع لبنان في ما خص المساعدات

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اعلن الرئيس ميشال عون ان المساعدات الدولية تذهب الى النازحين من دون الحكومة اللبنانية، علما أن لبنان يتحمل الكثير من الاعباء، ما أثر سلبا على وضعه الاقتصادي والمالي، وأن الدول المانحة مدعوة الى التعاطي مع لبنان في ما خص المساعدات، لا سيما خلال انعقاد المؤتمر المقبل لهذه الدول.كما تطرق البحث خلال لقاء مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر بيتر مورر في نيويورك، الى دور الصليب الاحمر في لبنان، فأكد مورر أن مكتب بيروت يقوم بدوره كاملا وهو يواصل التنسيق مع المؤسسات الصحية الرسمية اللبنانية والمستشفيات.وطلب الرئيس عون من مورر بذل الجهد لمعرفة مصير المطرانين يوحنا ابراهيم وبولس يازجي والمصور اللبناني المفقود سمير كساب، وفي سياق متابعة قضية المخطوفين اللبنانيين خلال الحرب اللبنانية، نوه مورر بخطوة لبنان القائمة على جمع معطيات حول DNA الحمض النووي للمخطوفين لإنشاء بنك معلومات يساعده على معرفة مصيرهم.واستقبل الرئيس عون امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، وكانت جولة افق تناولت التطورات العربية والاقليمية الراهنة والتحرك العربي حيال بعض القضايا المطروحة، وجرى بحث معمق في رؤية رئيس الجمهورية للمرحلة المقبلة، خصوصا في ما يتعلق بالعمل العربي المشترك.وأبلغ ابو الغيط الرئيس عون ان الجامعة العربية تدعم توجهه لجعل لبنان مركزا لحوار الحضارات وستتحرك في هذا الاتجاه، كما حيا مبادرة الرئيس عون التي تبرز دور لبنان المميز في محيطه والعالم.واكد ابو الغيط ان "الجامعة العربية ستدعم اي مشروع يقدمه لبنان، وستدعم ايضا مرشحه لعضوية المحكمة الجنائية الدولية".على صعيد آخر، عقد مستشار الشؤون الدولية لرئيس الجمهورية الوزير السابق الياس بو صعب، لقاء مع مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون اللاجئين والهجرة والسكان سايمون هانشو، وعرض معه اوضاع النازحين السوريين الى لبنان، وكيفية مساعدة لبنان على مواجهة هذه المشكلة وتأمين عودة ملائمة لهم الى بلادهم.