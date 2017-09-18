اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان - الفتوح وجبيل: لعدم زجّ الأولاد في أتون هذا الصراع

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عقدت الهيئة العامة لاتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان - الفتوح وجبيل اجتماعاً استثنائياً للبحث في آخر المستجدات الناجمة عن قانون سلسلة الرتب والرواتب، وبعد التداول أكد المجتمعون الإصرار على رفض أية زيادة على الأقساط المدرسية رفضاً قاطعاً، مع التأكيد على احترام حقوق المعلّمين، والحرص على استمرارية الدور الرائد للمدرسة الكاثوليكية والخاصّة في لبنان.كما اكدت الإلتزام بعدم التوقيع على أية موازنة مدرسية تتضمّن زيادة على الأقساط ناتجة عن القانون رقم ٤٦ (سلسلة الرتب والرواتب).واستغرب الاتحاد الموقف الصادر عن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان والداعي إلى امتناع المعلمين عن الإلتحاق بالعام الدراسي في حال عدم تطبيق قانون السلسلة، رافضين زجّ الأولاد في أتون هذا الصراع.