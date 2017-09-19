جلسة عامة لمجلس النواب...بري: قدمنا اقتراح القانون المعجل

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LBCI News Lebanon

يعقد المجلس النيابي برئاسة رئيس المجلس نبيه بري جلسة عامة وعلى جدول اعمالها بند مشروع الانشطة البترولية حيث تم إقرار قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بها مع بعض التعديلات.



وأعلن بري أن كتلة التنمية والتحرير قدمت اقتراح القانون المعجل حول تقصير ولاية المجلس النيابي .



وتوجه عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور الى بري بالقول:" ثقتنا بحكمتك وبحكمة الحريري على التوافق واجراء الانتخابات بموعدها التي لا يجب اي اعتبار سياسي او تقني ان يحول دون اجرائها".

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من جهته، أكد النائب بطرس حرب انه اذا لم يحسموا امرهم اليوم فستطير الانتخابات النيابية.وتطرق حرب الى مناقصة الكهرباء، معتبرا أنها مخالفة كبيرة ستسجل سابقة تتجاوز الهيئات الرقابية.





وكان النائب هاني قبيسي ، قد رد ، في مؤتمر صحافي، على كلام وزير الخارجية جبران باسيل بشان تقصير ولاية المجلس قائلأ:" كنا نخشى ان تقول انك أول من اقترحت هذا الامر أمّا وقد عارضته فهذا دليل على صحته وواقعيته وضرورته".

واعلن الوزير علي حسن خليل في دردشة مع الاعلاميين ان وزارة المال اعدت جداول الرواتب وفق الارقام الجديدة وطبقا للقانون، مشيرا الى انه اذا بت المجلس الدستوري في قانون الضرائب على الحكومة ومجلس النواب البحث عن حل او مخرج وتحمل المسؤولية. بدوره، راى النائب علي فياض ان مشكلة الكهرباء في الجنوب تحتاج الى حل، لافتا الى أنه لا يجوز ان يعطى الجنوب ٤ ساعات ونصف تغذية. وشدد على أن الوزير لكل لبنان وليس لمنطقة واحدة​، مطالبا الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان بحلول فنية صريحة.وكان النائب هاني قبيسي ، قد رد ، في مؤتمر صحافي، على كلام وزير الخارجية جبران باسيل بشان تقصير ولاية المجلس قائلأ:" كنا نخشى ان تقول انك أول من اقترحت هذا الامر أمّا وقد عارضته فهذا دليل على صحته وواقعيته وضرورته".

الى ذلك، تم رفع الجلسة العامة لمجلس النواب الى السادسة مساء.