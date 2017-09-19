جعجع يوضح سبب رفض "القوات اللبنانية" البطاقات "البيومترية"

هذا موقف القوات اللبنانية من البطاقات البيومترية

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LBCI News Lebanon

أكّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن "القوات جاهزة لخوض الانتخابات في أي وقت تستطيع وزارة الداخلية تنظيمها"، مشيراً الى "ان موقف "القوات" الرافض لمناقصة البطاقات البيومترية بالتراضي في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء يندرج في سياق تمسك "القوات" بالشفافية والإجراءات القانونية والآليات المؤسساتية تبعاً لإدارة المناقصات في كل مناقصة وتلزيم".

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ورأى رئيس القوات في بيان "أن فئة كبرى من الناس لديها شكوك في إمكانية إنجاز البطاقات البيومترية قبل الانتخابات في أيار المقبل، وإزاء هذا الغموض وتلك الشكوك من الأفضل تحضيرها لانتخابات العام 2022 واعتماد بطاقة الهوية الحالية في الانتخابات المقبلة على غرار الانتخابات السابقة، وذلك لكي لا تبقى انتخابات أيار 2018 تحت رحمة إنهاء أو عدم إنهاء البيومترية، ولكي لا يأخذ البعض من عدم التمكن من إنجازها حجة جديدة لتمديد جديد للمجلس النيابي".

ولفت جعجع الى أنه "تعويضاً عن عدم انجاز البطاقة البيومترية قبل الانتخابات يُمكن اعتماد التسجيل المسبق في الـ mega centers للناخبين الراغبين في الاقتراع في أماكن سكنهم".