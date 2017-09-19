ارسلان: آمل ألا نبقى ملكيين أكثر من الملك

بيان لارسلان تعليقا على ردود الفعل حول دعوته الى عقد اجتماع درزي طارىء

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LBCI News Lebanon

تعليقا على ردود الفعل حول دعوة رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني وزير المهجرين طلال أرسلان الى عقد اجتماع درزي طارىء، قال ارسلان "وردت تحليلات في وسائل إعلامية مختلفة مفادها أن مطالبتنا بعقد اجتماع طارئ للوزراء والنواب الدروز غايتها البحث في مواضيع تتعلق بالانتخابات النيابية أو بجدول أعمال أو ما شابه".

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وفي بيان له، توجه الى الجميع، لافتا الى ان الموضوع سهل للغاية، قائلا "ليس المطلوب بنظرنا إلا البحث فقط في موضوع مشاركتنا الفاعلة في تركيبة هذا النظام السياسي القائم في البلد على قواعد طائفية ومذهبية نراها تتزايد يوما بعد يوم بشكل فظيع مع الأسف الشديد، ريثما يقرر الجميع أخذ البلد نحو الدولة المدنية بدون مواربة وتكاذب بأعذار واهية لم تعد تمر علينا على الإطلاق".

وأمل ارسلان "ألا نبقى ملكيين أكثر من الملك حتى لا يتكرر معنا ما حصل في اجتماع السمقانية الشهير".