عون التقى عباس في نيويورك... والقضية الفلسطينية محور اللقاء

جرى التداول بعدد من المواضيع التي تتصل بالقضية الفلسطينيةً

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LBCI News Lebanon

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحضور الوفدين المرافقين، حيث جرى التداول بعدد من المواضيع التي تتصل بالقضية الفلسطينية.

وجدد الرئيس الفلسطيني للرئيس عون موقف القيادة الفلسطينية الذي يشدد على التعاون مع الحكومة اللبنانية بكل ما يعود بالخير على الشعبين اللبناني والفلسطيني، اضافة الى المحافظة على امن المخيمات وعدم السماح باستعمالها للاساءة الى الاستقرار اللبناني من جهة والى سلامة سكانها من جهة اخرى.

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واطلع الرئيس عباس الرئيس عون على مستجدات القضية الفلسطينية والاتصالات الجارية لتحريك عملية السلام في المنطقة.