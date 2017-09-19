سلسلة لقاءات لباسيل في نيويورك... وهكذا علق على كلام ترامب

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غرد وزير الخارجية جبران باسيل عبر "تويتر" قائلا: "قال ترامب انه بكلفة توطين نازح في الولايات المتحدة يمكننا مساعدة عشرة في منطقتهم". انا اقول يمكننا مساعدة 100."وكان لوزير الخارجية سلسلة لقاءات على هامش الجمعية العمومية للامم المتحدة شملت وزير خارجية ايطاليا، ووزير خارجية صربيا ووزير خارجية الفاتيكان بول غالاغير، اضافة الى رئيسة المفوضية الأوروبية فرديريكا موغريني.وبحسب المعلومات فقد تطرقت المباحثات مع وزير خارجية الفاتيكان الى مسالة تعيين سفير لبناني في الفاتيكان والتي لا تزال معلقة حتى الساعة.