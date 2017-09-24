ما الهمّ الطاغي لحزب الله؟

الحزب لا يبحث عن مكاسب سياسية

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LBCI News Lebanon

شدد النائب حسن فضل الله على "أن الهم الطاغي لحزب الله والمقاومة يكمن في كيفية تأمين الحماية لبلدنا في مواجهة العدو الخارجي، وهذه المقاومة في أدائها ودورها على مستوى لبنان وسوريا والمنطقة لا تبحث عن تحقيق مكاسب سياسية ضيقة داخلية، بل إن هذه المقاومة وجدت من أجل الدفاع عن كل لبنان".



وخلال المجلس العاشورائي الذي أقامه الحزب في بلدة شقراء الجنوبية، لفت فضل الله إلى "أن ما نقوم به هو الكثير الكثير، ولكن من خلال سن القوانين ومواجهة بعض القرارات الخاطئة وتصويب الأداء على المستوى الحكومي والرقابة على أداء الحكومة".