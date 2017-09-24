أخبار محلية
24 أيلول 2017 - 04:50
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اتحاد النقابات والمستخدمين في بعلبك- الهرمل: لعدم تجميد السلسلة

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اتحاد النقابات والمستخدمين في بعلبك- الهرمل: لعدم تجميد السلسلة
ابدى ،المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات والمستخدمين في محافظة بعلبك الهرمل، استغرابه لاجتماع ممثلين الكتل النيابية وطلب اجتماع الحكومة لايقاف العمل وتجميد دفع الرواتب عن شهر تشرين الاول، مطالبا بدفع الرواتب على اساس الجدوال الجديدة.

وأكد، بعد اجتماع في مقر الاتحاد في بعلبك، التواجد مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر والالتزام الكامل بالقرار الذي سيصدر عن الاتحاد العمالي العام نهار الاثنين و الالتزام التام من قبل النقابات المنضوية في اتحاد النقابات في محافظة البقاع بالاضراب العام والشامل دفاعاً عن حقوق الموظفين والمستخدمين والعمال . 
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وناشد المجتمعون رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة عدم تجميد العمل بسلسلة الرتب والرواتب كي لا يضطروا لاضراب مفتوح لما لها من سلبية على الدولة والمواطن.
 
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