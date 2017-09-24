اتحاد نقابات بعلبك الهرمل يتوعّد...تجميد السلسلة سيضطرنا الى اللجوء للاضراب المفتوح

عقد "المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات والمستخدمين" في محافظة بعلبك الهرمل اجتماعا في مقر الاتحاد في بعلبك، للتشاور في آخر تطورات سلسلة الرتب والرواتب، وصدر عن المجتمعين بيان اعتبروا فيه انه "بعد جهود استمرت لسنوات طويلة لتحصيل الحقوق وبعد مخاض عسير اقرت السلسلة واصبحت نافذة، وبعد قرار المجلس الدستوري بإيقاف العمل بالقانون الرقم 46 فوجئنا باجتماع ممثلي الكتل النيابية وطلبهم اجتماع الحكومة لايقاف العمل وتجميد دفع الرواتب عن شهر تشرين الاول، لذلك دعا المجتمعون الى:

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أ - دفع الرواتب على اساس الجداول الجديدة.

ب - التواجد مع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر والالتزام الكامل بالقرار الذي سيصدر عن الاتحاد نهار الاثنين .

ج - الالتزام التام من قبل النقابات المنضوية في اتحاد النقابات في محافظة البقاع بالاضراب العام والشامل دفاعا عن حقوق الموظفين والمستخدمين والعمال .

د - ناشد المجتمعون رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة عدم تجميد العمل بسلسلة الرتب والرواتب كي لا نضطر إلى الاضراب المفتوح لما لها من سلبية على الدولة والمواطن.

كما دعا جميع العمال والنقابات في البقاع إلى "المشاركة والالتزام بالقرار الذي سيصدر عن الاتحاد العمالي العام بالاضراب للدفاع عن حقوق العمال".