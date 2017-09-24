الرئيس عون: لبنان سيبحث مع سوريا مسألة عودة النازحين

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اعلن الرئيس ميشال عون ان "ازمة النازحين السوريين يمكن ان تحل قبل العام 2018 وهو الموعد الذي حدده الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمؤتمر الدولي حول ازمة النازحين."واكد خلال حديث لمجلة valeurs actuelles الفرنسية ان "لبنان سيبحث مع سوريا مسألة عودة النازحين، وهنالك مشاورات قيد البحث."ولفت الى ان "مسيحيي الشرق ليسوا وحدهم ضحايا الحروب في المنطقة، ولكن قياسا الى عددهم يمكن اعتبارهم من بين الاكثر تهديدا، وهجرتهم ناجمة عن الاضطهاد وعدم اعتبارهم كمواطنين بشكل كامل كما في اسرائيل."وعن شراء لبنان لاسلحة فرنسية بتمويل سعودي، قال: "لا اعرف، لقد حصل هنالك تبدل لدى قادة المملكة العربية السعودية. انها قرارات ملكية، والملك تمنى العودة عن هذا الاتفاق. هذا كل ما تمكنا من معرفته".وخلال مقابلة أخرى مع مجلة "باري ماتش"، شدد عون على ان الرئيس سعد الحريري شخص معتدل وتربطه به علاقة ثقة، وقال ردا على سؤال: "على عكس ما يقوله البعض فإننا لم نشهد اي تدخل ايراني في الشؤون الداخلية اللبنانية، وهذا امر قد يصعب تصديقه ولكنه الواقع".وعن رؤيته للازمة السورية، اعتبر رئيس الجمهورية ان "الحرب ستنتهي قريبا ويبقى ان نصل الى حل سلمي للازمة"، مشيرا الى اعتقاده بأن "الرئيس السوري بشار الاسد سيبقى وان مستقبل سوريا يجب ان يتم الاتفاق عليه بينه وبين شعبه."