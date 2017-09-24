هذا ما أعلنته لجان الأهل في كسروان وجبيل وبيروت بعد اجتماعها...

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عقدت الهيئات العامة لاتحادات لجان الأهل في كسروان وجبيل وبيروت كما تكتلات لجان الأهل في المتن ومختلف المناطق ولجنة المتابعة المنبثقة عن اجتماع سيدة الجمهور للمدارس الخاصة، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الاستثنائية لمناقشة المستجدات لا سيما بيانّي هيئة التنسيق النقابية و الاتحاد العمالي العام، وبعد التداول تم الإتفاق على ما يلي:1- إعادة التأكيد على رفض تحميل الأهل أية زيادة على الاقساط المدرسية.٢- مع احترام حقوق المعلمين ، نصرّ على المعلمين في القطاع الخاص إبعاد أولادنا واولادهم عن لجّة الصراع القائم بينهم وبين الدولة أو بينهم وبين المؤسسات التربوية ، وحمايتهم من تداعيات التجاذبات التي لا ذنب لهم بها.٣- تأجيل إعلان الخطوات التصعيدية بانتظار ما سيصدر عن هيئة الطوارئ برئاسة معالي وزير التربية.٤- ترك الاجتماعات مفتوحة.