باسيل: أي لقاء نقوم به يكون لمصلحة لبنان

باسيل يرد على منتقدي لقائه مع وليد المعلم

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LBCI News Lebanon

رد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، على منتقدي لقائه مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في نيويورك، من دون ان يسميهم، قائلا: "أي لقاء فردي أو ثنائي أو جماعي نقوم به يكون لمصلحة لبنان، ومن يعتدي على مصلحة لبنان هو من يرفض إخراج النازحين منه".