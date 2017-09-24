أخبار محلية
24 أيلول 2017 - 16:51
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باسيل: أي لقاء نقوم به يكون لمصلحة لبنان

باسيل يرد على منتقدي لقائه مع وليد المعلم Lebanon, news ,lbci ,أخبار المشنوق, المعلم,باسيل,باسيل يرد على منتقدي لقائه مع وليد المعلم
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باسيل: أي لقاء نقوم به يكون لمصلحة لبنان
رد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، على منتقدي لقائه مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في نيويورك، من دون ان يسميهم، قائلا: "أي لقاء فردي أو ثنائي أو جماعي نقوم به يكون لمصلحة لبنان، ومن يعتدي على مصلحة لبنان هو من يرفض إخراج النازحين منه". 
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